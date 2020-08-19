Коронавирус в Курске, последние новости на 19 августа 2020: регион получил дополнительные аппараты ИВЛ

В регионе сохраняется напряженная обстановка по коронавирусу Фото: Из архива КП.

За счет средств федерального бюджета в областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко поступило восемь аппаратов для искусственной вентиляции легкихв областную клиническую больницу им. Н.А. Семашко поступило восемь аппаратов для искусственной вентиляции легких: один производства «Тритон-ЭлектроникС» и семь – «Evolution». На данный момент в учреждении подключено 89 аппаратов.

До конца года в Курскую область поступит еще 170 приборов для ИВЛ. Всего в медучреждения региона уже направлено 88, новое оборудование получили в Курской городской больнице №6, БСМП, областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Аппараты для инвазивной и неинвазивной ИВЛ приобретаются как за счет региональных, так и за счет федеральных средств.