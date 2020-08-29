Коронавирус в Курске, последние новости на 29 августа 2020: заболел еще 31 человек

На сегодняшний день скончались 53 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 29 августа, в Курской области всего зарегистрировано 7072 (+31) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 6013 (+34) пациентов. На сегодняшний день скончались 53 человека, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В Курске провели порядка 17 тысяч тестов на антитела к коронавирусу. 22 процента обследованных курян уже переболели.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом Фото: Из открытых источников

Первая партия вакцины от COVID-19 в количестве 3,8 тысячи доз поступит в Курскую область к октябрю.