"Преступников трогайте, а не меня!": в Курске Ветерана Труда высадили из поезда

Пенсионера вывели из вагона силой Фото: СОЦСЕТИ

ЧП произошло 16 августа в одном из вагонов поезда 743 Курск-Белгород. Полицейские и начальник поезда высадили 79-летнего Ветерана труда и инвалида третьей группы за то, что у него оказался на несколько дней просрочен документ удостоверяющий личность.

Стражи порядка остановили поезд и стали выпроваживать пенсионера из вагона, сначала уговорами, а затем тащить за руки.

Пассажиры пытались вступиться за пожилого человека, но в ответ услышали, что Ветерана Труда высаживают с поезда "в целях безопасности".

На видео, которое сняли пассажиры, люди в форме пытаются заставить инвалида покинуть свое место в вагоне:

- Я скажу сейчас блокировать двери, и вы поедете с нами.

В ответ пожилой человек отвечает, что он никуда не пойдет, поскольку у него есть билет, ему нужно добраться домой в Белгород, чтобы поменять паспорт.

- Не заставляйте меня сейчас вас... - говорит полицейский.

- Что, силу применить? Попробуйте только! - пытается защищаться пенсионер.

После переговоров по рации полицейский сообщает, что он собирается пересадить 79-летнего пассажира на другой поезд. Тот, разумеется, отказывается и просит не трогать ни его, ни его вещи:

- Уважайте меня, как гражданина России, работайте с преступниками! - отвечает пенсионер.- Не дотрагивайтесь до меня.

- Я буду вынужден сейчас применить физическую силу, - предупреждает страж порядка.

- Дайте доехать, сдайте меня в полицию в моем родном Белгороде, - просит пожилой человек.

В итоге полицейские все же вытаскивают Ветерана Труда за руки из вагона. На поезд его сажают по данным полиции только утром, ночь мужчина вынужден был провести на вокзале.

ОФИЦИАЛЬНО

- Транспортные полицейские договорились с администрацией вокзала, чтобы пенсионер смог бесплатно переночевать в привокзальной комнате отдыха. Утром 17 августа его посадили в электропоезд Курск-Белгород, для проезда в котором не обязателен документ, удостоверяющий личность, - прокомментировали 19 августа в Курском линейном отделе инцидент.