Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

Медики отправили курянку в морг почти на неделю раньше срока Фото: Из архива КП.

Не стало курянки Зинаиды Кононовой, историю которой уже рассказывала КП. Врачи едва не похоронили женщину в буквальном смысле слова заживо еще почти неделю назад – 13 августа Зинаиду Дмитриевну отправили в морг.

ЧП произошло в Горшеченской райбольнице Курской области. Накануне женщина поступила туда с болями в животе. Ее срочно отправили на операционный стол. А после - в морг.

Медики утверждают, что в больнице нет оборудования, чтобы точно определить в критических случаях, жив человек или нет. Поэтому ошиблись с состоянием пациентки.

Родным сообщили о происшедшем. Но утром сотрудница морга обнаружила, что женщина жива. Бабу Зину снова перевели в больницу, на этот раз в областной центр – в главную клинику региона - в реанимацию. В соцсети и СМИ к тому времени уже просочилась информация о страшном случае в медучреждении. Чиновников попросили объяснить, как такое может быть в 21 веке?

- Состояние пациентки тяжелое, но стабильное, - отчитались в комитете здравоохранения Курской области пару дней назад. - Женщине будет проведена еще одна операция.

Но через неделю после «воскрешения» бабы Зины все же не стало – медики главной клиники региона так и не смогли ее спасти.

19 августа племянница Зинаиды Кононовой Татьяна Леонидовна сообщила КП, что ее тети больше нет. Сейчас убитая горем родственница занимается похоронами. Пережить всю эту историю оказалось непросто.

Главный врач райбольницы Роман Кондратенко после жуткого случая ушел в отпуск.

СК сейчас проверяет информацию об этом происшествии в Горшеченской райбольнице.

Впрочем, это не единственный страшный инцидент за последнее время из практики местных медучреждений.

В другой районной больнице - Суджанской ЦРБ - тактика лечения мужчины, поступившего с 70-процентными ожогами, включала, как сообщается, «поливание тела холодной водой». Пациент скончался позже тоже в областной клинической больнице.

В администрации региона сообщили, что областной комитет здравоохранения инициировал проверки в этих двух районных больницах.

- Об этих случаях комитету здравоохранения известно. По фактам, изложенным в СМИ, проводится служебная проверка. По ее результатам будут приняты решения, в том числе, при необходимости, административные. Конечно, такие случаи недопустимы, но чтобы делать выводы, нужно получить заключения экспертов. Для проверки мы привлекаем компетентных специалистов, в их мнении не сомневаемся, - сказала первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области Ирина Забелина.

Ранее КП сообщала, что в Курской областной больнице проводится "клинический разбор" по поводу смерти 21-летней пациентки.