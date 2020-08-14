Коронавирус в Курске, последние новости на 14 августа 2020: на железнодорожном вокзале установили тепловизор

Медики не исключают второй волны заболеваемости Фото: Из архива КП.

В здании железнодорожного вокзала Курска установили стационарный тепловизорстационарный тепловизор для бесконтактного измерения температуры тела в движущемся потоке.

Система быстро обнаруживает людей, которые находятся в зоне действия инфракрасного датчика. Программное обеспечение в режиме реального времени измеряет тепловое изображение человеческого тела и получает информацию о точке с самой высокой температурой.

- Очень много жителей региона возвращается сейчас из отпусков. Дистанционная термометрия позволит нам выявить граждан, которые, возможно, заболели коронавирусом. Пассажиры с повышенной температурой тела пройдут тестирование, для этого в здании вокзала дежурят медицинские работники. При получении положительного результата на коронавирус будем уведомлять Роспотребнадзор для проведения эпидемиологического расследования, – рассказал заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий.