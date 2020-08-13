Коронавирус в Курске, последние новости на 13 августа 2020: июне умерли 147 курян, переболевших COVID-19

В регионе уточнили статистику смертности от ковид Фото: Из архива КП.

Число заболевших коронавирусом в КурскеЧисло заболевших коронавирусом в Курске на 13 августа 2020 года составило 6576 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 28 человек.

Из них на лечении сейчас - 1123 пациента: 257 находится в больницах, 866 – дома. На ИВЛ – 11 пациентов. Всего выписано 5406 пациентов, в том числе 71 за последние сутки.

За стуки диагноз подтвердился у 28 человек Фото: предоставлено пресс-службой

На сегодняшний день скончался 51 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В июне коронавирус был признан основной причиной смерти 5448 человек в России. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики. В Росстате ведут статистику смертей от коронавирусной инфекции, разделяя всех погибших от COVID-19 на группы.

Как сообщили в региональном комитете здравоохранения, в июне этого года у 22 курян причиной смерти стал COVID-19; он идентифицирован в полном объеме. Погибшие из этой категории отражаются в ежедневных сводках оперштаба.

Еще у 22 умерших коронавирус не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

Количество тех, у кого COVID-19 был диагностирован, но не стал основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания, – 103 человека.

Министерство труда и социальной защиты РФ разрешило компаниям компенсировать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет страховых взносовкомпенсировать расходы на защитные маски и перчатки для работников за счет страховых взносов. В связи с этим расширен перечень предупредительных мер, расходы на выполнение которых возмещаются.

Компенсацию работодатели смогут получить и за проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. Согласно информации ведомства, размер компенсации составит до 20% страховых отчислений организации за 2019 год.