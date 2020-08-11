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Коронавирус в Курске, последние новости на 11 августа 2020: ограничения решили пока не отменять

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 11 августа 2020
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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В регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения

В регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения

Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности, а следовательно оставшиеся ограничения, действуют до их отмены; при этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки отдельные ограничения могут быть сняты или вновь установлены по решению оперативного штаба, пояснили в администрации региона.

В Курской области приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, тотализаторов, букмекерских контор. Сохраняется запрет на курение кальянов в общественных местах, работу фудкортов в торговых центрах.

портрет явленияКоронавирус в Курской области 2020: последние новости