Коронавирус в Курске, последние новости на 11 августа 2020: ограничения решили пока не отменять

В регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения Фото: Из архива КП.

Режим повышенной готовности, а следовательно оставшиеся ограничения, действуют до их отмены; при этом в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки отдельные ограничения могут быть сняты или вновь установлены по решению оперативного штаба, пояснили в администрации региона.

В Курской области приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, тотализаторов, букмекерских контор. Сохраняется запрет на курение кальянов в общественных местах, работу фудкортов в торговых центрах.