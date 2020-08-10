На кресло в ГосДуме от Курской области претендуют пять кандидатов

Проголосовать можно будет на избирательных участках, так и дистанционно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Завершился этап регистрации кандидатов на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному округу «Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ №110», сообщили в избиркоме.

По итогам регистрации в выборах принимают участие пять из семи выдвинутых кандидатов:

БОБОВНИКОВ Алексей Николаевич, выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», помощник депутата Курской областной Думы шестого созыва, депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе;

ВАКАРЕВ Артем Васильевич, выдвинут политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Второй секретарь Комитета КУРСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

ЗОЛОТАРЕВ Алексей Михайлович, выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Союза сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курской области;

КУРАКИН Анатолий Александрович, выдвинут политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, главный врач ООО «Ваш Доктор»;

ТОМАНОВ Алексей Юрьевич, выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России, специалист Филиала «Аско-Центр-Авто» ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» центр урегулирования убытков, депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе.

Два кандидата в порядке самовыдвижения ФЕДУЛОВ Александр Михайлович и ПРОНИЧЕНКО Евгений Иванович уведомили Избирательную комиссию Курской области об отказе от дальнейшего участия в выборах.

Следующий важный этап с 15 августа стартует период предвыборной агитации в средствах массовой информации. Он продлится до ноля часов 12 сентября.

В Курский облизбирком поступили уведомления от 30 СМИ, готовых предоставить эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведения агитации.

Кроме того, о готовности участвовать в предвыборной агитационной кампании в ЦИК России заявили три редакции сетевых изданий.

- Дополнительные выборы депутата Государственной Думы России по Сеймскому избирательному округу №110 назначены на 13 сентября 2020 года. Голосование будет проходить в течение трех дней: 11 и 12 сентября досрочное голосование, 13 сентября основной день голосования.

Проголосовать можно как на избирательных участках, так и дистанционно, в формате онлайн. На портале «Госуслуги» по 8 сентября включительно ведется прием заявлений избирателей, желающих проголосовать в электронной форме, - пояснили в избиркоме.