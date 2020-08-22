Коронавирус в Курске, последние новости на 22 августа 2020: снята часть ограничений

В детсадах будут "полные" группы с 1 сентября Фото: Светлана ВОЛКОВА

Снята часть ограничительных мер, введенных в Курской области из-за коронавируса. Так, детские сады с 1 сентября начнут работать с полноценной наполняемостью групп – так же, как и ранее, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе без ограничений по количеству участников, а также в помещениях без присутствия зрителей. Участниками таких мероприятий могут быть спортсмены старше 14 лет.

На оперативном штабе обсуждалась возможность открытия фудкортов. Но пока решено отложить возобновление их работы.