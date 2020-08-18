Коронавирус в Курске, последние новости на 18 августа 2020: на сто тысяч курян выявлено меньше случаев заражения, чем в целом по ЦФО

Случаи заражения продолжают выявлять ежедневно Фото: Из архива КП.

На сто тысяч курян выявлено 597, 2 случая заболевания коронавирусом. Это меньше, чем в целом по РФ (631,8) и по ЦФО (651,3).

Еще меньше случаев заболевания выявлено в соседних Воронежской, Липецкой и Белгородской областях.

Медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, выплачено в июле более 245 млн рублейвыплачено в июле более 245 млн рублей, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Региональные выплаты в июле получили 2 264 сотрудника, работающие с пациентами с коронавирусом, из бюджета области направили на эти цели порядка 36,4 млн рублей.

На выплаты медицинским и другим работникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 в Курской области, выделено 1,3 млрд рублей, большая часть средств поступила из федеральной казны.

Стимулирующие выплаты идут с апреля, надбавки работники медицинских учреждений получат и за август; это касается и региональных, и федеральных выплат.

В комитете здравоохранения Курской области работает горячая линия по вопросам стимулирующих выплат, медики могут получить консультацию по телефону: +7(4712) 51-13-19.