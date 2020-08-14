В Курске дачники вынуждены перебегать дорогу с риском для жизни

Переходить дорогу по такому переходу небезопасно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ремонт трассы "Крым" на так называемой "объездной" в Курске идет вот уже второй год. Этой весной в районе улицы Гремяченской Курска дорожники снесли "советские" остановки, светофоры и пешеходные переходы, чтобы расширить трассу. Правда, о безопасности дачников и местных жителей никто при этом не побеспокоился.

Чтобы добраться до "останвоки" нужно сначала взобраться на трассу Фото: Светлана ВОЛКОВА

Снесли не только обустроенные пешеходные переходы, которые были построены в свое время по госпрограмме, то есть на бюджетные деньги, но и удобные и асфальтированные подходы к остановкам. Начиная с весны люди вынуждены пробираться к трассе через отвалы песка и щебня, а затем стоять в пыли на трассе ожидая автобус или маршрутку.

Остановку снесли. Люди не дождались благоустройства и "благоустроили" место ожидания автобуса сами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сейчас присесть здесь можно разве что на самодельную "лавочку" из кирпичей и старых досок, которую соорудили дачники, среди которых немало пожилых людей.

После публикации на сайте КППосле публикации на сайте КП, дорожные знаки, отмечающие бывшие пешеходные переходы в середине лета на скорую руку восстановили, нанесли даже разметку. Однако перейти дорогу здесь по-прежнему опасная задача - посреди пешеходного перехода сейчас яма.

А вот и сама "остановка" Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Дорожные работы - вещь важная, но и безопасность людей - не меньше. Уже полгода мы не просто терпим неудобства, но буквально рискуем жизнью, переходя дорогу или ожидая ту же маршрутку на обочине среди строительного мусора, - жалуются местные жители.