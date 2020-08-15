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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 15 августа 2020: прибывших из-за границы обязали сдавать тест на ковид

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 15 августа 2020
Светлана ВолковаСветлана ВолковаСветланаВолкова
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Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом

Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Распоряжение губернатора «О введении режима повышенной готовности» претерпело важную редакцию. В документе уточнено, что граждане, прибывшие в Россию из-за границы, обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию,обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию, «за исключением случаев, предусмотренных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации», сообщили в администрации региона.

- Речь идет о порядке прибытия россиян в страну воздушным транспортом. Правила, определенные Роспотребнадзором, касаются как вывозных рейсов из-за рубежа, так и регулярных авиарейсов. Граждане должны заполнить анкету прибывающего на борту и форму на портале госуслуг в электронном виде до вылета в Российскую Федерацию (при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс), - уточнил источник.

В течение трех календарных дней со дня прибытия в страну нужно пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР, затем разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале госуслуг.

Обязательное наблюдение после возвращения из-за границы воздушным транспортом в условиях обсерватора или самоизоляция при наличии отрицательного результата не требуется.

портрет явленияКоронавирус в Курской области 2020: последние новости

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