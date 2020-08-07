Коронавирус в Курске, последние новости на 7 августа 2020: городской роддом возобновляет работу

Все приобретенное во время пандемии оборудование останется в роддоме

С 12 августа Курский городской клинический роддом возобновляет профильную деятельность. После работы в режиме ковидного стационара здесь провели необходимые противоэпидемические мероприятия.

До 10 августа доделают косметический ремонт. На первом этаже городского роддома появится отделение обсервации. За время работы ковидного стационара, с апреля по июль, в городском роддоме пролечился 531 пациент. Все приобретенное во время пандемии оборудование останется в роддоме.

«Мы получили современный рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, большое количество ИВЛ, мониторы, бронхоскоп и много оборудования, которое будет использоваться. В настоящее время ведется монтаж модуля для аппарата КТ», - рассказала главный врач Калерия Ильченко.

Всего выписан 5161 пациент, в том числе 20 за последние сутки

Число заболевших коронавирусом в Курске на 6 августа 2020 года составило 6372 человек. Из них под медицинским наблюдением 1164 пациента: 241 - в больницах, 923 – лечатся дома. Всего выписан 5161 пациент, в том числе 20 за последние сутки.