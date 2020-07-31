Как предотвратить рак?

Для населения обычно слово «рак» считается страшным диагнозом, который звучит, как приговор. По статистике, в структуре смертности населения нашей страны злокачественные новообразования занимают второе место - после болезней сердечно-сосудистой системы (14% смертей обусловлены онкологическими заболеваниями). Ежегодно выявляется более 540 тыс. больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, что соответствует регистрации первичного онкологического больного каждую минуту. Число вновь выявляемых больных увеличивается примерно на 5% за каждые 5 лет.

Возможно ли снизить риск возникновения многих видов рака, если вести здоровый образ жизни и соблюдать некоторые меры предосторожности?

На это вопрос продолжает отвечать кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО КГМУ, главный хирург ОБУЗ ККОД Владимир Владимирович Хвостовой:

- Ожирение является второй (после курения) важнейшей причиной заболеваемости и смертности от сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Риск возникновения рака матки, молочной железы, толстой кишки, предстательной железы пропорционален степени ожирения. Рекомендация по профилактике рака: избегайте ожирения; поддерживайте индекс массы тела в пределах 18,5-25 кг/м2 в течение всей жизни. Лица, уже имеющие избыточный вес или ожирение, должны постараться снизить индекс массы тела до нормы.

С малоподвижным образом жизни связаны рак молочной железы, матки и предстательной железы. Достоверно доказано, что повышенная физическая активность (профессиональная или спортивная) снижает риск развития рака толстой кишки на 60%. Защитный эффект двигательной активности в отношении риска онкологических заболеваний усиливается с повышением уровня активности (чем больше, тем лучше), хотя необходимо проявлять здравомыслие и учитывать общее состояние здоровья. Рекомендация по профилактике рака: будьте подвижными и активными. Старайтесь соблюдать следующий режим двигательной активности: для взрослых — умеренные физические нагрузки в течение не менее 30 минут и не реже 5 раз в неделю; для детей и подростков — умеренная или интенсивная физическая активность по 60 минут в день и 5 раз в неделю.

Рак кожи может проявиться внезапно и развиваться стремительно, но его можно легко предотвратить защищая кожу от солнца. Хотя рандомизированные исследования о влиянии профилактических мероприятий на рак кожи отсутствуют, наличие связи рака кожи с солнечным излучением позволяет рекомендовать следующие мероприятия: старайтесь избегать избыточного солнечного воздействия и пребывания на солнце в период с 10 до 16 часов; защищать открытые части тела одеждой (шляпы, брюки, длинный рукав), использовать солнцезащитные крема, не увеличивая при этом времени пребывания на солнце; отказаться от использования аппаратуры для загара. Особенно важно защищать от солнца детей и подростков. Люди, имеющие тенденцию к солнечным ожогам должны применять защитные меры в течение всей своей жизни.

Хочу отметить, что здоровый образ жизни положен в основу всех профилактических программ. Вредные привычки могут привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе таким, как рак. Просто попробуйте внедрить в свою жизнь некоторые новые здоровые привычки, чтобы помочь себе его предотвратить. Следите за своим питанием. Ешьте больше растительной пищи. Старайтесь включать в свой рацион не менее 5 раз в день различные фрукты и овощи (минимум 400 г/день или 2 фруктовых плода и 200 г овощей).

Обратите внимание на растения семейства крестоцветных, особенно – на капусту брокколи. Выбирайте цельнозерновые продукты: хлеб, макаронные изделия и неочищенные крупы. Сократите употребление красного мяса. Канцерогенное воздействие на организм оказывают нитраты и нитриты. Они притаились в овощах, фруктах, зелени, а также во всех видах вкусной гастрономии. Из овощей – наиболее охотно набирают нитраты ранние овощи и зелень. И, конечно же, избегайте фастфуда. Трансжиры, сомнительные пищевые добавки, жарящиеся в одном и том же масле. Все эти вредные продукты – канцерогены. Поддерживайте здоровый вес тела. Существует множество рекомендаций на тему как правильно питаться, чтобы похудеть и как удержать свой вес на здоровом уровне. Не забывайте о физических упражнениях. Будьте здоровы!

«Областной центр общественного здоровья

и медицинской профилактики» комитета

здравоохранения Курской области