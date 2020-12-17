Праздничные мероприятия в Курске на Новый год-2021

Массовых мероприятий на Театральной площади в этом году не будет Фото: Светлана ВОЛКОВА

Отвечаем на основные вопросы по празднованию Нового Года в Курской области.

Будут ли в этом году организованы для детей новогодние представления?

Да, они пройдут в онлайне в драмтеатре, театре кукол, филармонии, областном Доме народного творчества. Новогодние представления будут транслироваться в соцсетях на официальных сайтах и в официальных группах этих учреждений и комитета по культуре Курской области.

Можно ли будет посещать спектакли в культурных учреждениях в предновогодние и новогодние дни?

Да, можно. В драматическом театре в декабре спектакли проходят по четвергам и воскресеньям, в январе они состоятся 3, 5, 8 и 9 числа в 18:00.

Будут ли организованы концерты в филармонии?

В предновогодние дни здесь пройдут концерты 18, 20 и 22 декабря. В праздничные дни января состоится только один концерт – 7 января, который будет посвящен празднику Рождества.

Можно ли будет посещать библиотеки и музеи в дни новогодних праздников?

Библиотеки будут работать с 4 по 10 января (за исключением 7 и 8 января). Картинная галерея и краеведческий музей примут посетителей и в предпраздничные дни, а также в новогодние праздники, начиная с 3 января. При обслуживании посетителей в музеях установлены жесткие требования: при групповом экскурсионном обслуживании количество группы не должно превышать пяти человек.

Будут ли организованы новогодние утренники в детских садах и школах?

Да, будут. Утренники в детских садах и школах пройдут внутри группы или класса без присутствия родителей.

Как в этом году ведется работа по организации катков на хоккейных площадках пришкольных стадионов?

Сейчас уже работают катки на улице Союзной и на Театральной площади. Вскоре планируется заливать хоккейные коробки у школ в районах области. В п. Поныри уже открыт каток, в Курске планируется до конца недели организовать катки на 7 хоккейных площадках. Посещать их смогут все желающие.

А что будет с лыжными трассами?

Если погода не подведет, то они будут работать в Мокве, в микрорайоне Волокно.

Состоится ли парад Дедов Морозов?

Массовые мероприятия запрещены. Парада Дедов Морозов не будет.

Запланированы ли массовые мероприятия на Театральной площади?

Массовых мероприятий на Театральной площади не планируется.

Можно ли в новогоднюю ночь прийти с друзьями на елку?

Да, можно. Но соблюдайте меры безопасности.

Считается ли поход в ресторан с коллегами по работе (пять-шесть человек) массовым мероприятием?

Посещать рестораны небольшими группами (друзья, коллеги) не запрещено. Главное условие – соблюдение социальной дистанции и требований Роспотребнадзора.

Можно ли проводить новогодние корпоративы?

Корпоративные мероприятия запрещены как в помещениях, так и на свежем воздухе, поскольку предполагают большое количество участников. Соблюдение социальной дистанции на подобных мероприятиях невозможно.

Какие ограничения наложены на работу фуд-кортов?

С 25 декабря до 10 января фуд-корты будут работать только на вынос.

Как будут работать магазины?

Предприятия торговли в период праздничных продаж обязаны обеспечить строгий контроль за соблюдением масочного режима и усилить дезинфекцию помещений. Кроме того, собственники предприятий торговли с 20 декабря должны организовать логистику потоков посетителей для обеспечения их минимального пересечения.