Легенды курской усадьбы Афанасия Фета: "В Воробьевке муза пробудилась ото сна"

Усадьбу поэт приобрел, будучи очарованным роскошной природой окрестностей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Усадьба Афанасия Фета в селе Воробьевка Курской области, что примерно в часе езды от областного центра, сегодня - излюбленное место для туристов. Попадая сюда, словно окунаешься в размеренную жизнь русской усадьбы, а особый поэтический шарм наполняет не только сам дом-музей, но и его живописные окрестности.

Супруга Фета - Мария Петровна Боткина - по воспоминаниям очевидцев, "была душечкой, она никогда не кичилась своим богатством". Вместе со своими рабочими она убирала сорняки в цветниках и была хозяйкой оранжереи. В одном из писем Софье Андреевне Толстой Фет пишет: "Даже в жаркую летнюю пору Мария Петровна не скучает, она проводит время в цветниках и в аранжереях".

Детей у супругов не было

Мария Петровная была крестной матерью многих крестьянских детей. По праздникам она собирала их, дарила подарки, угощала сладостями. Барыня была набожная. По ее просьбе Фет договаривался с Епархией, чтобы в Воробьевку на девятую неделю после Пасхи приносили икону Знамение Божьей Матери Курской Коренную. Это делалось не только для барыни, Мария Петровна хотела, чтобы все жители окрестных деревень тоже имели возможность поклониться святыни.

Комната супруги поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мария Петровна была хорошей хозяйкой и верной женой. Хоть она и не стала поэтичекой музой Фета, но она стала музой его жизни, без которой навряд ли Фет написал бы свои замечательные стихи и сделал все переводы.

Так как детей у супругов не было, а дом был куплен на имя барыни, после их смерти усадьба перешла племянникам - Петру и Сергею Боткиным. Последний приезд Боткиных в Воробьевку - это 1916 год. Сергей Дмитриевич увлекаля фотографией и в свой пооследний приезд зафотографировал весь интерьер комнат, парковую часть, частично усадьбу описал. Благодаря его фото и воспоминаниям на данный момент усадьба полностью восстанавливается.

Интерьер комнат на данный момент еще не завершен. Но новодела в доме-музее нет. Вся мебель - 18-19 веков.

Писал Толстому: "Приезжай посмотреть на мою маленькую Волгу"

При жизни Фета дом имел анфиладный принцип постройки. То есть круговое движение и четыре входа. Восточный и западный входы были предназначенны для рабочих, коих в доме было больше ста. Когда-то в простенках стояли печи. Рабочие приходили, растапливали их, никуда не проходя, и сразу же удалялись, их никто никогда не видел. Печи сейчас не восстановлены.

В Воробьевке у поэта гостили известные писатели, композиторы и общественные деятели того времени Фото: Светлана ВОЛКОВА

Каждый год на зиму Фет уезжал из Воробьевки в Москву.

На втором этаже Фет оборудовал библиотеку, где можно было отдохнуть за прочтением книги и обсудить свои творческие вопросы с гостями, ведь воробьевский период был самым плодотворным для поэта. "В Воробьевке муза пробудилась ото сна и стала навещать меня так часто, как навещала меня на заре моей жизни", - пишет Афанасий Фет. Приобретя Воробьевку, Фет начал заниматься переводами. За перевод Горация поэт получил Пушкинскую премию. Эта премия была очень важна для Фета, ведь она была связана с именем боготворимого им Пушкина.

Рядом с библиотекой - комната отдыха, где можно было отвлечься от умстенных трудов и сыграть партию на биллиарде с гостями или домашними. В усадьбе стоит двухтонный биллиард - четыре бетонные плиты, металлическая конструкция, обшитая деревом. Приобретен он у столичного антиквара, первая половина 19 века. Изначально сюда планировался другой билиард, но по фотографиям племянника Фета - Боткина - он не подошел.

В 50-е годы поэт много путешествовал. Италия, Германия, Франция. И украшал комнаты своих домов видами других стран, что было в то время модно.

Второй этаж отапливался с помощью печных зеркал. По воспоминаниям поэта из окон билиардной комнаты открывался замечальный вид на полноводную реку Тускарь. Весной река разливалась до ближайшей деревушки и польностью затапливала луг. Он писал Толстому: "Приезжай посмотреть на мою маленькую Волгу". Природная красота вдозновляла Фета на написание стихов.

Бильярд для дома-музея был куплен у столичного антиквара Фото: Светлана ВОЛКОВА

Начав заниматься фермерством, Фет попал под изменения. 1861 год - отменили крепостное право. Поэтому всю свою работу в имении полностью пришлось менять. Фет с рабочими придумал заключать договор. "Договор с рабочими не имел никакой юридической силы", - пишет Фет. Но в свете своей необразованности крестьяне договора боялись. Не прийти на работу или прийти и не выпонять свои обзанности - такого не допускалось. Фет брал еще и хитростью.

В последние годы Фет гордится не тем, что он занимается поэзией, а тем, что он конезаводчик и фермер. Он ввел новинку - засевать отдыхающее поле красным клевером. Как сам он пишет, "если рядом раскинется цветущий клин гречихи, а жужжание пчел, а аромат..." Сельская природа вдохновляла поэта на лирику.

В планах - построить фонтан, ротонду, восстановить ипподром

В 1892 году в конце сентября Фет как обычно уедет на зиму в Москву. Там болезнь очень сильно обостриться. Вскоре от сердечного приступа Фета не станет. По своему завещанию его похоронят в Клейменово, в Орловской области в своем офицерском мундире. Это родная его земля - неподалеку были родные поместья Шеншиных. Он захоронен в склепе, в церкви 19 века. Строила ее племянница Фета, у котрой он был опекуном Ольга Глахова. После смерти Фета Мария Петровна прожила всего два года. После этого в усадьбе никто не жил. А после революции ее стали растаскивать.

Обстановка восстановлена по фото племянника Фета, унаследовавшего имение Фото: Светлана ВОЛКОВА

Оригинальные изразцы камина, печей, гвозди, шпильки, кирпичи с завода с надписью "Афанасий Шиншин" были найдены при реставрации усадьбы поэта.

Музей и дальше будет развиваться - восстанавливается парковая часть. В планах - построить здесь фонтан, ротонду, восстановить ипподром. Необходимо построить здесь и автостоянку, решить вопрос с точкой питания для посетителей. Нужно восстановить такж бывший амбар Фета, посокльку в музее есть животные, птицы.

Поэзия Фета, полная музыки, запаха цветов, завораживает. Были периоды, когда Фета не признавали, но именно поселившись в Воробьевке, Фет зажигает здесь свои "Вечерние огни" и слава о поэте снова возрождается, как это было в 50-е годы 19 века. Затем, когда он стал фермерствовать в Орловской губернии, это стало не очень нравиться прогрессивному обществу и о Фете забудут. И только в воробьевский период о нем заговорят с новой силой.