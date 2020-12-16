Ледяные дожди в Курске: отключение электричества, остановившийся поезд и массовые ДТП

Передвигаться по улицам в регионе опасно Фото: Светлана ВОЛКОВА

Уже несколько дней в Курской области идут ледяные дожди. На дороги выведена спецтехника, однако большинство улиц даже в областном центре больше напоминают каток. Ходить опасно. Также опасны и трассы. За последние несколько дней произошел ряд ДТП с пострадавшими.

Так, утром 15 декабря на 506 километре автодороги "Москва-Калуга-Брянск" 31-летний водитель автомобиля «ISUZU» попал в аварию. Он ехал со стороны Севска Брянской области в сторону поселка Хомутовка Курской области. По предварительным данным он врезался в «МАЗ» с полуприцепом, за рулем которого был 51-летний водитель. Машины ехали навстречу друг другу. В результате ДТП водитель «ISUZU» госпитализирован с травмами.

В связи с ухудшением дорожных условий на зимний период в областном центре перекрыли движение на некоторых улицах, имеющих значительный продольный уклон проезжей части.

Так, для движения автотранспорта закрыты следующие участки: на улице Мирной - от улицы Володарского до Тускарной; на улице Дружининской - от улицы Пионеров до Нижней Луговой; на улице Уфимцева - от улицы Горького до Володарского; на улице Ватутина - от Семеновской до Золотого проезда.

Выполнены работы по очистке и обработке песко-соляной смесью основных транспортных магистралей во всех округах областного центра, сообщили в администрации региона.

- В Центральном округе также почищены и посыпаны дороги второстепенного значения: поперечные улицы - от Суворовской до Пионеров и от Семеновской до Володарского. Во всех округах также ведется обработка тротуаров. В общей сложности израсходовано более 1248 кубометров смеси, - проинформировали в Доме Советов.

Кроме того, чиновники заверили, что во всем городе ведутся работы по очистке и обработке остановок общественного транспорта и подходов к пешеходным переходам.

15 декабря на улицы Центрального округа было направлено 24 единицы техники – комбинированные машины, погрузчики, тракторы. Еще 16 единиц выйдут на улицы Железнодорожного округа и восемь – Сеймского.

На федеральные и региональные трассы выехало порядка 290 единиц техники. Во всех районах области ведется расчистка дорог от снега и наледи.

В 23:25 14 декабря в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что из-за неблагоприятных погодных условий произошло аварийное отключение электроснабжения в Рыльском, Хомутовском и Кореневском районах.

В зону отключения попали восемь населенных пунктов, 1131 жилых дома, 2054 человек, социально-значимых объектов нет.

По состоянию на 01:33 15 декабря электроснабжение потребителей было восстановлено, сообщили в МЧС.

В 08.50 15 декабря от диспетчера ЕДДС Солнцевского района поступило сообщение об остановке движения электропоездов на станции Солнцево Солнцевского района Курской области Юго-Восточной железной дороги.

На место происшествия были направлены МПСГ Солнцевского района, ОГ КЧС и ОПБ администрации Солнцевского района, работники скорой медицинской помощи.

- Из-за обледенения контактного провода произошла остановка электропоезда №99 «Ласточка», следующего по маршруту «Москва-Белгород» - 175 пассажиров и восемь вагонов. Пострадавших нет, - рассказали в ГУ МЧС региона

В 09.15 поезд №99 начал движение, используя маневровый локомотив на дизельном топливе. Движение по железной дороге не нарушено.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до конца дня 16 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, туман. Днем преимущественно без осадков. Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер северной четверти 5-10 м/с. Температура: ночью 3º-8º днем 0-5º мороза.