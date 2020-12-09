Олег Погудин: "У нас на самом деле масса оснований, чтобы устроить свою жизнь красиво и мудро"

Олег Погудин приехал в Курск на юбилей поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 200-летний юбилей поэта Афанасия Фета в его курской усадьбе в селе Воробьевка закрытый концерт дал популярный исполнитель романсов Олег Погудин.

- Каждый автор пишет о том, что переживает лично. Вы, как человек, который работает с текстами, написанными Фетом, как думаете, какие переживания и чувства вносил в свое творчество поэт?

Исполнитель работает с профессионалами высокого класса Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В моем репертуаре несколько сотен романсов, которые относятся по времени написания к 19-му столетию. Вы очень точно сказали, что каждый поэт является лирическим героем своих произведений. Поэтому личность автора на эти произведения оказывает основное влияние. Когда работаешь всерьез над репертуаром, необходимо художественно погружаться. Нужно хорошо знать обстоятельства жизни автора, существенные события, которые были катализаторами серьезных эмоциональных переживаний. В лирической поэзии изложение переживания - это самое главное.

Романс же еще и подчеркивает эти лирические качества замечательными мелодиями. Поэзия, насквозь пронизанная лирическими образами Афанасия Фета, это, наверное, самый замечальный материал для романса. В этом смысле мы работаем со стихами Фета вдумчиво, серьезно, пытаясь понять какие-то даже истории, легенды, которые связаны с текстами. Есть самые разнообразные легенды, вплоть до готических историй, связанных, например, с романсом "На заре ты ее не буди".

Это, конечно, легенды, но уже то, что они родились - та самая волшебная сила искусства. Романс "На заре ты ее не буди" пела в буквальном смысле вся Россия - все, кто умел музицировать, петь и даже просто напевать, этот романс знали, и с ним выросло целое поколение. Это своего рода популярная музыка того времени, известная каждому хоть сколько-нибудь образованному жителю империи.

Усадьба Афанасия Фета в Воробьевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Каково исполнять романсы в стенах усадьбы Фета?

- Я бы хотел отметить, в каком чудесном состоянии сейчас музей. Не только материальном - это очевидно, мы можем это оценить, увидев экспонаты. Но главное даже не это, главное, каким духом все пронизано - такой всеобъемлющей любовью к хозяевам, к поэту. И нас проводят по этому дому так, как бы хотелось бы самому Афанасию Афанасьевичу. И, можеть быть, он так бы себя и вел, когда здесь жительствовал. Мы видим прекрасного рачительного хозяина, у которого имение процветает. Но главное то, что в этом имении можно отдохнуть и обогатиться душой, можно услышать и участвовать в мудрых бесседах. Можно проводить время с пользой для ума, для сердца, и можно облагораживаться. Нам это сейчас не просто нужно, а необходимо.

Счастье, что в нашем Отечестве существует множество литературных музеев и в частности музеи-усадьбы. Есть громадные литературные музеи, как Михайловское, пушкинский заповедник, Тарханы в Пензенской области, Ясная Поляна. Но не менее важны, а в какой-то степени более даже пленительны, вот такие небольшие уголки, где все содержится с такой невероятной любовью к хозяину поместья. И самое главное, мы можем понять здесь, что он не какой-то персонаж исторический, он - живой. Мы можем понять, что так жили наши предки, так они могли жить и так они умели жить и что у нас на самом деле есть масса оснований, чтоыб устроить свою жизнь красиво и мудро.

Кабинет и библиотека поэта Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Вам приходилось исполнять во взрослом возрасте песню про море, которую вы пели еще в детстве?

- Я счастливый человек в том смысле, что я не только люблю петь и люблю песни, но я и выбираю исключительно сам, что буду петь. У меня нет ни худсоветов, ни дирекции. Я сам по себе и поэтому я выбираю репертуар, который хочу петь и который люблю. Песня, о которой вы говорите - одна из лючших для детей. Она написана к кинофильму, исполнялась в кино и стала таким образом популярной. Она просто очень красивая. В каком-то смысле она глубокая, романтическая.

Несмотря на свое фрилансерство, мне судьба подарила счастье работать с профессионалами очень высокого уровня. Я и сам себя к ним отношу и по школе, и по опыту. Но и музыканты, с которыми я работаю, они не только замечальные исполнители и преподаватели в консерватории в Санкт-Петербурге, в музучилищах. Это люди, которые всерьез занимаются не только музыкой сценического представления, но и историей музыки, и, если хотите, даже научной деятельностью в этом направлении музыковедческом.

- Есть ли у вас любимое произведение Фета?

- Кажется, Страхов написал, что у Фета поразительно ясная поэзия. У него как раз все очень трезво, очень светло в плане изложения человеческих чувств, человеческих сюжетов. Не так много романсов на стихи Фета я на самом деле исполняю.

Наверное, самый мне близкий по сочетанию музыки и слов - "Сияла ночь". Это прекрасный романс. Музыка написана к нему в конце 19 столетия. Хотя еще в воспоминаниях о Ясной Поляне сестры Софьи Андреевны мы находим целую главу, посвященную этому тексту и в частности этому романсу. Я не музыковед, и не могу отвечать за слова в полной мере, что имеется ввиду именно этот романс. Но тот романс, который мы исполняем, обладал колоссальной популярностью. Его в начале 20 века уж точно знал всякий, интересующийся музыкой и пением в России человек. И ноты этого романса расходились грамадным тиражом. Для меня он самый близкий, самый родной, потому что в нем еще и очень четко, красиво, ясно представлен лирический мотив в плане мелодии, а не только текста.