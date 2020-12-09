Куряне могут бесплатно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома

Врач не в праве онлайн ставить диагноз или назначать лечение Фото: Из архива КП.

Курская область подключилась к проекту «Телемедицина». О работе нового сервиса рассказал заместитель губернатора Вячеслав Берзин/

Вячеслав Берзин отметил, что цифровая трансформация идет во всех отраслях, медицина не исключение. Телемедицина имеет достаточно обширный круг функций и решений. В Курской области ранее был осуществлен первый этап - дистанционные консультации врачей со своими коллегами из ведущих медицинских центров страны. Теперь регион приступил ко второй части проекта – организации удаленного сервиса для граждан.

Чтобы получить консультацию терапевта, курянам не придется выходить из дома, отстаивать очереди в поликлиниках. Достаточно связаться с врачом посредством видеосвязи либо сделать аудиозвонок, или написать в чат - подойдет любой удобный для пациента вид связи. Это особенно важно в период сложных эпидемиологических условий. Кроме того, услуга снизит нагрузку на первичное звено здравоохранения, облегчит возможность обратиться в поликлиники тем, кто нуждается в очной консультации.

- Платформа успешно действует в ряде регионов. В Курской области мы запускаем ее в пилотном режиме: посмотрим, какие услуги пользуются спросом и интересны для жителей, - сообщил заместитель губернатора.

Первый этап работы проекта - три месяца, далее будет решаться, насколько проект оказался востребован населением и в каком виде целесообразно продолжить его работу.

Сервис доступен на сайте и с помощью мобильного приложения. Приложение можно скачать через App Store или Google Play. Для получения доступа к программе необходимо авторизоваться в мобильном приложении или на сайте сервиса и ввести промокод KURSKTM в поле «Промокод». Можно также воспользоваться QR-кодом, разработанным специально для нашего региона.

Семь важных вопросов о телемедицине:

1. В какое время можно пользоваться сервисом?

Консультации для пациентов доступны круглосуточно, семь дней в неделю, без перерывов и выходных, а также без предварительной записи.

2. Кто ведет прием?

Это действующие врачи, имеющие соответствующие лицензии и прошедшие обучение с учетом особенностей дистанционного консультирования.

3. Где они территориально находятся?

Врачи ведут онлайн-прием в своих клиниках. Большинство специалистов из Москвы и Казани.

4. Доступны ли онлайн-консультации других специалистов кроме терапевта?

Да, доступны. Полный перечень опубликован на сайте. Обращаем внимание на то, что консультации узких специалистов платные.

5. Как контролируется работа врачей?

Все консультации проверяет старший медицинский персонал. Кроме того, вы сами можете написать отзыв по итогам общения или выставить оценку от одного до пяти баллов.

6. Вправе ли врач поставить диагноз, основываясь лишь на онлайн-общении?

По закону врачам телемедицины не разрешено ставить диагнозы и назначать лечение. Однако врач может помочь определиться пациенту с дальнейшей тактикой: какие следует сдать анализы, к кому из узких специалистов обратиться.

7. Обязательно ли включать видеосвязь при звонке?

Нет, связывайтесь с врачом удобным способом – посредством аудиозвонка или сообщениями в чат. Однако по видеосвязи врач лучше оценит ваше состояние здоровья.