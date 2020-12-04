Скончался бывший губернатор Курской области Александр Михайлов

Александр Николаевич скончался на 70 году жизни

4 декабря не стало бывшего губернатора Курской области, действующего члена Совета Федераций Александра Михайлова. Ему было 69 лет.

Александр Михайлов возглавлял Курскую область 18 лет - с 2000 до октября 2018 года. Он был опытным политиком и хозяйственником. Начал свою трудовую биографию простым рабочим в 1968 году на Кшенском сахарном заводе в Курской области. Потом поступил в Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, где активно погрузился в комсомольскую работу и уже на четвертом курсе стал кандидатом в члены КПСС.

Александр Николаевич возглавлял Дмитриевский и Щигровский райкомы, Щигровский районный Совет народных депутатов, был председателем исполкома Курского областного Совета, депутатом Государственной Думы трех созывов и губернатором Курской области. В последнее время он трудился в Совете Федерации сенатором от Курской области.

До конца своих дней он оставался энергичным, инициативным и неравнодушным к проблемам курян человеком. Накануне, в среду 3 декабря, Александр Михайлов выступал на заседании Совета Федераций, делал доклад по одному из законов. А 4 декабря вел прием граждан в курском региональном отделении партии «Единая Россия», и внезапно ему стало плохо. Подвело сердце. Приехала "скорая", но спасти Александра Михайлова не смогли.

- Ушел из жизни Александр Николаевич Михайлов, сенатор Совета Федерации от Курской области. Много лет он руководил нашим регионом, стоял у истоков крупных инвестиционных и социальных проектов, многое сделал для развития родного края.

Я потрясен трагическим известием. Выражаю соболезнования родным и близким Александра Николаевича, разделяю вместе с ними боль утраты, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Александр Михайлов – один из «старейшин» губернаторского корпуса России. До своего 18-летнего губернаторства он отработал несколько созывов в Государственной Думе РФ. В октябре 2018 года Михайлов досрочно сложил полномочия губернатора Курской области, до окончания срока которых оставался ровно год.

- Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов! - с такими словами покинул свой пост Губернатор Курской области после 18 лет пребывания на нем.

По подсчетам самого Михайлова отставку ему прочили недоброжелатели уже раз сорок, но на тот раз все оказалось всерьез.

А особенно реалистичным такой ход событий стал после того, как губернаторы Курганской и Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев приняли решение уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу».

Известие об отставке Губернатора Курской области Александра Михайлова застало его в разгар рабочей поездки в Белоруссию. А буквально – в дороге, на подъезде к Могилеву.

Утром 11 октября 2018 года пресс-служба администрации региона сообщила, что Александр Михайлов примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России и об обширных планах губернатора в рамках этого мероприятия. Масштабный Форум с участием президентов двух государств – Владимира Путина и Александра Лукашенко - проходил в белорусском Могилеве. Туда и направлялся глава Курской области.

В программе рабочей поездки было участие в пленарном заседании форума на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства». Вместе с коллегами, руководителями других российских регионов, приглашенных на форум, курский губернатор планировал также принять участие во встрече председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаила Мясниковича и председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.

Но планам не суждено было сбыться. Об отставке Александра Михайлова в середине рабочего дня не знали точно даже в Администрации региона, в том числе личный пресс-секретарь губернатора.

Правда, накануне сам Александр Михайлов в шутку прокомментировал информацию о своей возможной отставке:

— В пятницу ухожу, - сказал глава региона журналистам.

Правда, в какую именно пятницу, не пояснил.

Александра Николаевича в Курской области запомнили как очень организованного, волевого и в то же время отзывчивого руководителя и человека.

Редакция «Комсомольской правды» выражает соболезнования родным и близким Александра Михайлова.