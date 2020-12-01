Коронавирус в Курске, последние новости на 1 декабря 2020 года: свыше 1,4 тысячи пациентов получили бесплатные лекарства

Лечение на дому получают пациенты при легком и среднетяжелом течении заболевания Фото: Из архива "КП"

В Курской области свыше 1,4 тысячи заболевших коронавирусом получили бесплатные лекарства. Лечение на дому получают пациенты при легком и среднетяжелом течении заболевания. Формируют пакеты с препаратами провизоры «Курской фармации», доставку осуществляют волонтеры.

Как сообщили в «Курской фармации», в ближайшие два дня в аптеки поступит свыше 37 тысяч доз различных препаратов, необходимых в том числе при лечении коронавируса и пневмонии. Это «Цефотаксим», «Кларуктам», «Максиктам», «Цефтриаксон», «Арбидол», «Цефеперазон» и «Сульбактам». Сейчас они проходят маркировку.

Горячая линия работает по телефону 8 (4712) 515-515 ежедневно с 08:00 до 20:00. Ряд препаратов в аптеках выдают только по рецепту врача.

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