В Курске скончался легендарный инспектор ДПС Михаил Панкрушев

Михаил Панкрушев со своим напарником на «Жигулях» перегородили путь грузовику

26 ноября в Курской областной клинической больнице остановилось сердце легендарного сотрудника ГАИ Михаила Панкрушева. В 1989 году он спас от неминуемой гибели делегацию из сорока американских детей – участников программы «Люди – людям».

Полный автобус с детьми из США ехал по трассе Москва - Симферополь. Навстречу двигался ЗИЛ, его водитель не справился с управлением, огромную машину «понесло» прямо на детей. Михаил Панкрушев со своим напарником на «Жигулях», рискуя своими жизнями, перегородили путь грузовику.

Лобового столкновения удалось избежать, никто из ребят не пострадал. Инспекторы ДПС получили серьезные травмы. После выздоровления Михаил Панкрушев вернулся на службу.

За героический поступок милиционеров наградили медалями «За отличную службу». Михаил Панкрушев также получил благодарственное письмо и подарок от президента США Джорджа Буша-старшего.

В последнее время Михаил Панкрушев страдал от проблем с сердцем. Редакция «КП» приносит соболезнования родным и близким Михаила Викторовича.