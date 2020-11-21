В Курской области сорвался лифт, едва не убив женщину

Внезапно кабина сорвалась и полетела вниз, едва не убив женщину Фото: Из открытых источников

Жуткое ЧП произошло 21 ноября вечером в Курчатове под Курском. В жилом доме на улице Садовой рухнул лифт, едва не убив женщину. Пострадавшая в реанимации, пишут в местном телеграмм-канале "Вечно недовольный житель города энергетиков".

Двое взрослых и трое детей застряли в грузовом лифте между первым и вторым этажом. Один ребенок находился в коляске. Взрослые не могли никуда позвонить, мобильная связь отсутствовала. Не сразу ответил и диспетчер.

На помощь подоспел сотрудник управляющей компании, он стал помогать пострадавшим выбраться на свободу. Сначала вызволили двоих детей и девушку. В кабине осталась женщина с детской коляской. Она успела передать наверх люльку с ребенком.

Внезапно кабина начала двигаться вниз вместе с женщиной. Сообщается, что курянка получила серьезные травмы, скорую ждали сорок минут. Сейчас пострадавшая в больнице.

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области проводит доследственную проверку всех обстоятельств случившегося, по ее результатам будет вынесено процессуальное решение.