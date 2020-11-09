Коронавирус в Курской области, последние новости на 9 ноября 2020 года: родителям некоторых учеников выплатят компенсации

Ежедневно в регионе фиксируют рост новых случаев заражения Фото: Из архива КП.

Продуктовые наборы для некоторых категорий учащихся заменят денежными компенсациями, сообщили в администрации региона:

- Внесены изменения в Порядок обеспечения продуктовыми наборами или денежной компенсацией учащихся из малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционно.

Право на выплату имеют родители (законные представители) обучающихся. Право на выплату наступает с 9 ноября 2020 года и распространяется на период принятия решения по реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.

Сбор необходимых документов будет организован в общеобразовательных учреждениях города с 9 ноября. Выплаты поступят на банковский счет родителя (законного представителя), указанный в заявлении.

Напомним, ситуация с коронавирусом в регионе остается сложной - ежедневно фиксируется прирост новых больных и погибшие.