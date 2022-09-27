Курянка создает картины из битого стекла

Почти 20 лет Наталия Жлуднева занимается витражным мастерством Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

«Моя задача - объяснить, что вы это можете»

Свой первый витраж Тиффани (технология изготовления витражного стекла) бывший учитель ИЗО Наталия Жлуднева сделала почти 20 лет назад. С тех пор женщина не расстается с любимым занятием. В марте 2022 года Наталия решила учить своему мастерству других и открыла собственную «НЕшколу витража». Здесь любой желающий, вне зависимости от возраста, может самостоятельно создать мозаику или витраж.

- Однажды после одного крупного заказа осталось много битого витражного стекла. Выкинуть эти красивые осколки у меня не поднималась рука. Я задумалась, где их можно еще использовать. И вот так ко мне пришла идея создать «НЕшколу», где я буду учить других делать мозаику, - рассказывает Наталия.

Полгода назад Наталия открыла "НЕшколу витража"

Девиз «НЕшколы»: «Легко и радостно получится у всех!». Ведь задача Наталии не научить делать какое-то изделие в технике Тиффани, а объяснить людям, что они это могут. Мастер старается каждому ученику подобрать такую сложность работы, чтобы он понял технику и освоил ее. Чтобы у него гарантированно получилось.

Техника, доступная всем

Важное место в работе Наталии занимают мастер-классы для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

- Однажды меня спросили, могут ли витраж делать люди с ОВЗ? К сожалению, ответ был отрицательный. Дело в том, что не все здоровые взрослые могут выполнить такую непростую, кропотливую работу, которая требует строгого соблюдения особой техники безопасности, - объясняет Наталия. – Это меня расстроило. И уже утром следующего дня появилась мозаика. Такая техника доступна абсолютно всем: тут нет никаких препятствий, ни возрастных, ни психофизиологических.

Из маленьких разноцветных кусочков получаются красочные композиции Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Поэтому сейчас мастер-классы проходят только по мозаике. Такие занятия еще и предоставили женщине абсолютную мобильность – теперь она может приезжать с ними в любое место, ведь для их проведения нужны лишь клеенки, баночки со стеклом, формочки и клей. Однако Наталия уверяет, что в скором будущем она обязательно вернется к созданию витража.

«Для ребят создание мозаики – настоящее волшебство»

Привезла Наталия свою мозаику и в инклюзивный центр «Дышим вместе». На занятии были ребята разных возрастов, однако с поставленными задачами справились все.

- Для ребят создание мозаики было неким волшебством, когда из множества частей собирается единое целое. Это очень кропотливая и долгая работа, поэтому им было полезно сконцентрировать свое внимание на чем-то так долго и тренировать усидчивость. А когда мозаика была готова, они радовались как дети, - рассказывает мастер-керамист «Дышим вместе» Татьяна Мирзаханова.

Витражную мозаику создают люди абсолютно разных возрастов Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Мастер-класс для детей с ОВЗ, в основном с аутизмом, прошел и в Курчатове.

- Для этого занятия я готовилась. Говорила с психологом, читала сама, что такое аутизм. Узнала, что кончики пальцев имеют прямую связь с речевыми центрами. Поэтому, когда ребята занимаются мозаикой, маленькими колючими кусочками стекла они получают микромассаж этих зон, - говорит Наталия.

Сейчас вместе с руководителем курского клуба матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, Наталия решает вопрос того, как сделать так, чтобы сами родители, получив от нее базовые навыки, могли самостоятельно заниматься таким творчеством со своим ребенком.

- Порой посещать мои занятия семьям, где есть ребенок с ОВЗ, накладно в материальном плане, плюс физически неудобно из-за особенностей ребят. Если родители смогут стать инструктором и преподавателем, то это значительно облегчит им жизнь, а ребенок сможет заниматься творчеством, не выходя из дома. Поэтому мы думает, как сделать занятия более доступными, - объясняет женщина.

Наталия планирует вернуть мастер-классы по созданию витража Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

По словам Наталии, ее занятия положительно влияют и на родителей особенных деток.

- Они приводят детей и сами погружаются в создание собственной мозаики. Многие признаются, на занятиях они медитируют – увлекаются творчеством и отвлекаются от будничных проблем.

Формируем навыки в игровой форме

Плюс создания мозаики для детей, как рассказывает Наталия, в том, что в очень легкой игровой форме ребята формируют и корректируют свои навыки.

Изделиями, которые создают в мастерской Наталии, можно украсить даже новогоднюю елку Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Поэтому со своими мастер-классами женщина посещала разные детские организации, например, языковую школу и частный детский сад. Создатель последнего, перинатальный психолог Любовь Пивоварова, делиться своими эмоциями:

- На мастер-классах по витражной мозаике задействовано было все - воображение, интеллектуальные знания, мелкая моторика, эмоциональные состояния, новый опыт творчества, цветовые восприятия, утонченность ощущений кончиками пальцев, концентрация внимания. Собирая индивидуальную мозаику, ребенок не только выражает себя, но и структурирует бессознательно свое внутреннее понимание формы, пространства и цвета.

Планы и цели

В будущем Наталия планирует сотрудничество на постоянной основе с инклюзивным центром «Дышим вместе», а также продолжать развивать технику создания изделий из мозаики. Скоро на ее мастер-классах можно будет сделать не только фигурки, но также рамку и даже небольшое зеркало.

Помимо этого, женщина хочет открыть в рамках «НЕшколы» большой курс с развитием профессионального навыка для взрослых и детей. Так у людей будет возможность стать настоящим специалистом в этом деле, пройти полностью обучение и окончить его с защитой курсовой работы.