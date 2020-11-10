Жена раненого в Воронеже курского срочника: «Я узнала обо всем из интернета»

Виктор Фирсов попал в воронежскую часть по распределению Фото: Предоставлено "Комсомолке"

9 ноября на аэродроме «Балтимор» в Воронеже произошло жуткое ЧП. 20-летний солдат-срочник Антон Макаров, стоявший в наряде, напал с топором на майора Сергея Ермолаева, отнял у него пистолет и расстрелял еще троих человек. Ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Нинаил Акталиев погибли на месте.

24-летний солдат-срочник из Курской области Виктор Фирсов чудом остался жив, получив два пулевых ранения в плечо и лопатку. Сейчас парень находится в госпитале. В Курске его ждут жена и полуторогодовалый сынишка.

— Я узнала обо всем из интернета, - поделилась Полина Фирсова. — Мы стали звонить в часть, но нам толком не могли ничего сказать. Мы не знали, в каком состоянии был Витя, информация была противоречивая.

Дома Виктора ждут красавица-жена и полуторогодовалый сынишка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Действительно, сначала в СМИ появилась информация, что Виктор погиб тоже. Что пережила семья в этот момент, находясь в неведении, можно только предположить.

— Родители поехали сразу в Воронеж, я не смогла, не с кем было оставить ребенка. — Их пустили в госпиталь, сказали, что Витя чувствует себя лучше. — Он у нас абсолютно не конфликтный, как произошло такое - не понятно.

После кровавой бойни Антон Макаров угнал автомобиль и уехал в неизвестном направлении. По области развернули масштабные поиски. Солдата задержали в 50 километрах от Воронежа. Он направлялся к своим родственникам в Орловскую область.

Военный СК России по Воронежскому гарнизону возбудил в отношении Макарова уголовное дело по двум статьям - убийство нескольких человек и хищение оружия.

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