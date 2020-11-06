Режим самоизоляции по коронавирусу: курских школьников частично переводят на дистанционку

Ученики младших классов будут заниматься очно Фото: Светлана ВОЛКОВА

6 ноября в Курской области принято решение о частичном переводе школ региона на дистанционное обучение в связи с тяжелой ситуацией с распространением COVID-19.

Дистанционно будет учиться школьники с пятого по 11 класс. Ученики младшей школы будут заниматься очно.

- Я с коллегами из оперштаба Курской области принял решение частично перевести школы на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября, - сообщил в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

Исключение составляют малочисленные школах, где занимается менее ста человек. Там решение о формате обучения в 5-11 классах примут органы местного самоуправления.

Также дистанционно работают учреждения дополнительного образования региона.

5 ноября комитет образования и науки Курской области провел совещание в режиме видеоконференции с директорами курских школ и руководителями районных отделов образования. Решался вопрос о форме получения образования тех обучающихся, родители которых обеспокоены рисками заболеваемости детей в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как отметила председатель областного комитета образования и науки Наталья Пархоменко, согласно федеральному законодательству общее образование может быть получено как в организации, так и вне ее.

- Помимо традиционного образования в школе родители могут выбрать обучение по индивидуальному учебному плану либо форму семейного образования. Два этих варианта дадут возможность ограничить посещение школы и тем самым сократить социальные контакты обучающихся, - пояснили в администрации региона.

Чтобы перейти с традиционной формы обучения на иную, родителям нужно написать заявление на имя директора школы. Сделать это можно в любое время.

Сейчас, например, в Курске формат семейного образования используют 328 обучающихся, в их числе юные спортсмены и музыканты, которые постоянно ездят на соревнования и конкурсы.

- Уверена, что родители, которые воспользуются такими форматами обучения, смогут ограничить социальные контакты детей вне дома, - отметила Наталья Пархоменко.

Если родители решат снова вернуться к традиционному формату обучения, будет достаточно написать заявление на имя директора.