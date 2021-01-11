Трагедия произошла в первый учебный день 2021 года около половины одиннадцатого утра. В школе номер 53, что в Сеймском округе на улице Черняховского в городе Курске, урок информатики 11 января закончился несчастьем - 41-летнему преподавателю, заместителю директора по воспитательной работе, Елене Кобелевой внезапно стало плохо.Тут же вызвали \\"скорую\\". По предварительным данным медики приехали быстро - меньше, чем через десять минут они были уже в школе. Но помочь ничем не смогли. Молодая женщина умерла.Учеников, которые были в классе, перевели в другой кабинет под присмотром психолога и преподавателей.Директор школы Татьяна Степина тут же сообщила о происшедшем в полицию. На место приехали полицейские и сотрудники следственного комитета. Они работали в образовательном учреждении до обеда - опрашивали свидетелей и осматривали место происшествия. Тело учительницы увезли на экспертизу, чтобы установить причину внезапной гибели.В 53-ей школе Елена Кобелева проработала почти 20 лет, начиная с 2001 года, когда после окончания физико-математического факультета Курского государственного университета пришла сюда молодым педагогом. Преподавала информатику и математику.\\"Я считаю себя счастливым человеком, потому что занимаюсь тем делом, которым мечтала заниматься с детства\\", - говорила Елена Александровна.В школе о Елене Кобелевой отзываются как об опытном педагоге и прекрасном человеке. Елена Александровна была человеком активной жизненной позиции, в 53-ей школе она занимала должность заместителя директора по воспитательной работе, а также возглавляла методическое объединение классных руководителей образовательного учреждения. КП выражает соболезнования родным и близким Елены Александровны.