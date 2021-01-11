До 17 января 2021 года запланирована первая в этом году поставка в наш регион вакцины от коронавируса «Спутник V». Партия рассчитана на вакцинацию 1800 человек.Пока получили прививку 1885 курянВсего в Курскую область в прошлом году поступило количество доз, позволяющее привить 2042 человека. Получили вакцину 1885 курян, из них более тысячи - уже два ее компонента. На сегодняшний день 40% привитых – медицинские работники, 35% - учителя, остальную долю составляют сотрудники социальной сферы, спортсмены.- Сейчас в регионе работает десять прививочных пунктов; это взрослые поликлиники города Курска, областной кожвендиспансер и больница Железногорска. После поступления первой партии вакцины в этом году к работе подключатся и все районные больницы области. Продолжим прежде всего прививать медиков и граждан, профессия которых связана с постоянными контактами; это учителя, сотрудники социальной сферы, МФЦ, спортивных организаций, - рассказал начальник управления организации и развития медицинской помощи регионального комитета здравоохранения Евгений Гориводский.Записаться на вакцинацию можно будет по \\"горячей линии\\"Массовая вакцинация населения в Курской области начнется с поставки 50 тысяч доз в январе-феврале. Тогда же в областном кожвендиспансере начнет работу горячая линия - можно будет записаться на вакцинацию.Сейчас граждан, которые трудятся в вышеперечисленных сферах, для прохождения вакцинации могут внести в составляемые списки работодатели. Записаться можно и в регистратуре поликлиники по месту жительства. Все сведения передаются в областной кожвендиспансер.- У нас работает и горячая линия для уже привитых курян, ее номер 706-000. За все время поступило не более десяти звонков. Пациенты жаловались на незначительные побочные эффекты – кратковременное повышение температуры, болезненность в месте инъекции, - рассказала заместитель главного врача кожвендиспансера Екатерина Письменная.Перед вакцинацией обязателен осмотр врача-терапевта, который измеряет пациенту температуру, давление, сатурацию, пульс. Заполняется анкета вакцинируемого и согласие на процедуру.Сведения о каждом вакцинируемом вносят в федеральный регистрСпециалисты также пояснили, что вакцина сейчас вышла в так называемый гражданский оборот, поэтому анализы на антитела до и после прививки уже не делают; пациент вправе это сделать в частном порядке. Переболевшие коронавирусом могут вакцинироваться не ранее чем через полгода после перенесенной болезни.- Сведения о каждом вакцинируемом вносят в федеральный регистр. На портале госуслуг пациенты могут вести дневник самонаблюдения. После введения второго компонента на сайте можно будет получить паспорт вакцинируемого, - сообщил Евгений Гориводский.Вакцину «Спутник V» создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вводится она в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора (серотип 26), а через 21 день — другого (серотип 5). Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.