По прогнозам синоптиков на предстоящей неделе в регионе наступит настоящая морозная зима. Уже в среду 13 января ночью похолодает до -14, а 16 января - до -19.В такую погоду довольно просто получить обморожение. Оно может привести к самым негативным последствиям. Например, может наступить некроз (омертвление) тканей. Чаще всего обморожения возникают в холодное зимнее время при температуре воздуха ниже минус 10 градусов. При длительном пребывании на улице, особенно при высокой влажности и сильном ветре, обморожение можно получить осенью или весной при температуре около нуля. Обморожению на морозе способствуют множество факторов: физическое переутомление, сниженный иммунитет, голод, сердечно-сосудистые заболевания, тяжелые травмы с кровопотерей, хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, алкогольное опьянение, тесная одежда и обувь и многие другие.В зависимости от тяжести поражения тканей обморожение разделяют на степени.Как понять, насколько сильно пострадал человек?Первая степень обморожения характеризуется побледнением кожи обмороженного участка тела, онемением, снижением чувствительности и температуры. Согревание пораженного участка сопровождается жжением, зудом, покраснением и отечностью кожи.Вторая степень обморожения сопровождается выраженным побледнением кожи, так как нарушено кровообращение. При согревании кожа становится ярко-красной или приобретает багровый оттенок, отечность сопровождается появлением пузырей, наполненных жидкостью. Процесс сопровождается сильной болью.Третья степень обморожения. Кожа приобретает сине-багровый, почти черный цвет. Есть пузыри с кровянистым содержимым. При согревании некоторое время сохраняется сниженная чувствительность кожи, затем появляется сильная боль, сопровождающая отторжение отмерших тканей.Четвертая степень обморожения. Происходит глубокое, необратимое омертвение не только кожных и мышечных тканей, но и костей.Одевайтесь по \\"принципу капусты\\" и не забудьте варежки- Одежда и обувь должны быть достаточно свободными, не должны сковывать движений и препятствовать нормальной циркуляции крови.- Одевайтесь многослойно, в одежду из натуральных тканей. Прослойки воздуха между слоями одежды помогают сохранять тепло. В обувь, по возможности, вложите дополнительные войлочные или меховые стельки.- Защитите кожу лица и рук! Перед выходом на улицу используйте жирный крем. Женщинам имеет смысл на лицо нанести дополнительный слой рассыпчатой пудры.- Откажитесь от курения на морозе! Под воздействием никотина сужаются периферические сосуды, и, следовательно, возрастает вероятность холодовой травмы конечностей.- Алкоголь не согревает! Давая кратковременную иллюзию тепла, он расширяет кровеносные сосуды, тем самым увеличивая общую теплоотдачу организма. Кроме того, при алкогольном опьянении внимание рассеивается, и первые признаки обморожения остаются незамеченными.- Выходя на улицу, обязательно защитите от холода голову и шею. Шапка и шарф строго обязательны. Голова и шея – зоны с высокой теплоотдачей, они активно кровоснабжаются и имеют очень тонкий слой жировой прослойки. Подвергая голову и шею воздействию холода, вы способствуете общему переохлаждению организма. Варежки защищают от мороза лучше перчаток. Выбирайте варежки из непродуваемой и влагоотталкивающей ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов при всех достоинствах, от мороза не спасают.- Снимите металлические украшения там, где они контактируют с холодным воздухом (серьги, кольца, браслеты).- Во время пребывания на морозе через каждые 20-30 минут заходите в обогреваемое помещение на пять-десять минут, чтобы согреться.- Защищайтесь от ветра — вероятность обморожения при воздействии ветра значительно выше!- Особенно внимательны будьте к пожилым людям и детям. Особенности терморегуляции делают их категорий крайне чувствительными к воздействию низких температур.Первая помощь при обморожении- Исключите воздействие холода.- Снимите холодную одежду и обувь, переоденьтесь в теплое бельё.- При обморожении первой или второй степени постепенно согревайте пораженный участок в слегка теплой воде (не выше 36 °C), при отсутствии пузырей можно сделать мягкий поверхностный массаж, это стимулирует работу кровеносных сосудов.- На поврежденную область наложите теплоизоляционную повязку на 15-20 часов.- При обморожении третьей-четвертой степеней следует срочно обратиться за медицинской помощью.Что нельзя делать при обморожении?- Растирать пораженные холодом участки тела снегом. Площадь обморожения от такой \\"меры спасения\\" только увеличится.- Согревать обмороженные участки кожи горячим (опускать в теплую воду, согревать в непосредственной близости от огня или батареи). При таком способе согревания возможен ожог.- Растирать травмированные холодом участки водкой, спиртом.Соблюдение этих простых правил позволит пережить холода без вреда для здоровья.