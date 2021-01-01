За высокие трудовые показатели наградами разного уровня отмечено более 440 работников МГОКа. Свои награды они получили накануне Нового года.Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов в повышении эффективности производства и качества продукции:- Но главное, чтобы в ваших домах всегда царил мир, чтобы родители как можно дольше наставляли своей мудростью, дети учились и продолжали ваши дела, чтобы труд был в радость – это самое важное в жизни человека!В 2020 году на Михайловском ГОКе был запущен уникальный для России крутонаклонный дробильно-конвейерный комплекс. Эта передовая конвейерная технология помогает поддерживать на высоком уровне производство концентрата, снижать его себестоимость, уменьшать нагрузку на окружающую среду.Также в минувшем году была выпущена опытно-промышленная партия железорудных окатышей премиум-класса – DR-grade. Это результат освоения специалистами МГОКа производства высококачественного концентрата путем флотации.Как отметил управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров, коллектив комбината совершил технологический прорыв, работая над повышением качества железорудного сырья, заложил надежную основу для дальнейшей реализации проектов развития:– За высокими результатами стоит добросовестный и ответственный труд каждого сотрудника.Значимым событием стала и модернизация мощностей фабрики окомкования. Это увеличило производительность обжиговых машин и возможности по выпуску окатышей повышенного качества. В настоящий момент продолжается строительство нового корпуса дообогащения концентрата, запуск которого откроет комбинату дорогу в мировую лигу производителей ЖРС.Большое внимание в 2020 году уделялось и обновлению парка техники.В карьер комбинат проступили новые 240-тонные и 220-тонные Белазы, экскаваторы с объемом ковша 25 и 20 кубометров, в также маневровый тепловоз.Значимая веха 2020 года - 60-летие добычи первой железной руды Михайловского месторождения КМА. Также в 2020 году исполнилось десять лет Соглашению о социально-экономическом партнерстве Металлоинвеста с администрациями города и региона, в рамках которого только со стороны Металлоинвеста направлено более 6,5 млрд рублей на реализацию масштабных социальных программ Курской области.Только на поддержку здравоохранения региона Металлоинвест направил около 600 млн рублей.