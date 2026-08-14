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13 августа 2026 12:32

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске

Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске