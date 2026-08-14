Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске
Мемориал "Курская дуга" на проспекте Победы в Курске