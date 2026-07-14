Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича