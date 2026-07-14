Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
13 июля 2026 10:44

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича

Художник Игорь Торшенко дал концерт в курском выставочном зале имени Малевича