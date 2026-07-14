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13 июля 2026 10:36

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта

Здание железнодорожного вокзала Курска открыли после ремонта