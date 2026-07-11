В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"