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10 июля 2026 9:01

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"

В Курске открылась выставка работ Игоря Торшенко "Радость"