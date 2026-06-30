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30 июня 2026 12:39

В Курске отметили День российского театрального общества

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества

В Курске отметили День российского театрального общества