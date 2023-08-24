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24 августа 2023 8:53

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

В Курске состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа. Он создан при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО Игоре Щеголеве.
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО

Совет законодателей ЦФО в Курске обсудил вопросы поддержки участников СВО