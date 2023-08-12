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12 августа 2023 16:05

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

Аксинья ВАРЛАМОВА
В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море

В Курске почтили память подводников, 23 года назад погибших в Баренцевом море