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Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
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1 августа 2023 18:20
Городская среда Курска
Мэр города Курска Игорь Куцак высказал свое недовольство состоянием общественных парков – в частности работой подрядчиков и качеством уборки.
Даниил НАЙХИН
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Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска
Городская среда Курска