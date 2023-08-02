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1 августа 2023 18:20

Городская среда Курска

Мэр города Курска Игорь Куцак высказал свое недовольство состоянием общественных парков – в частности работой подрядчиков и качеством уборки.
Даниил НАЙХИН
Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска

Городская среда Курска