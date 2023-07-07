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7 июля 2023 13:14

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме

В Курске пустили общественный транспорт по новой схеме