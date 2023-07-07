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7 июля 2023 12:57

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек

Всероссийский форум по промышленному туризму под Курском собрал 120 человек