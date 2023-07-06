Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека