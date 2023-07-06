5 июля 2023 15:56

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

В Курской области идет капитальный ремонту Железногорской городской больницы. Для более чем 90 тысяч местных жителей это долгожданное событие, ведь ремонта здесь не было с момента постройки - более полувека.