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5 июля 2023 15:56

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

В Курской области идет капитальный ремонту Железногорской городской больницы. Для более чем 90 тысяч местных жителей это долгожданное событие, ведь ремонта здесь не было с момента постройки - более полувека.
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека

Под Курском ремонтируют больницу, где не было обновления более полувека