В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»
В Курском драмтеатре прошел пресс-показ литературного спектакля «Огненная дуга. Сталь»