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21 июня 2023 4:52

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Руководитель творческой мастерской «По-новому» рассказала, как не только научиться создавать свои собственные уникальные изделия, но и внести свой вклад в сохранение окружающей среды
Даниил НАЙХИН
Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»

Открытая лекция об апсайклинге от творческой мастерской «По-новому»