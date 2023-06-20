Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича
Экспозиция в выставочном зале имени Казимира Малевича