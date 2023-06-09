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Спецоперация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
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9 июня 2023 16:27
АПК Курской области
Светлана ВОЛКОВА
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АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области
АПК Курской области