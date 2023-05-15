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14 мая 2023 14:45

В Курск пришло тепло

После майских заморозков столбик термометра поднялся до отметки +23.
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло

В Курск пришло тепло