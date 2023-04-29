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27 апреля 2023 19:55

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске

Обновленный музей "Юные защитники Родины" в Курске