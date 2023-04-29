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27 апреля 2023 13:58

День здоровья в Курске

В Курском медуниверситете прошел День здоровья. Мероприятие, в котором приняли участие студенты, состоялось 27 апреля.
Даниил НАЙХИН
День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске

День здоровья в Курске