Меню
Курск
Видео
Фото
Спецоперация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Меню
Курск
Видео
Фото
Спецоперация
Политика
Общество
Экономика
В мире
Звезды
Здоровье
Соцподдержка
Наука
Коронавирус
Спорт
Самобранка
Колумнисты
Происшествия
Национальные проекты России
Выбор экспертов
Доктор
Финансы
Я знаю
Семья
Женские секреты
Путеводитель
Промокоды
Сериалы
Спецпроекты
Дефицит железа
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Гид потребителя
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Курск
+11°
Сегодня:
Новости
Пасха
Игры
Военкоры
Конкурс журналистов
Украина: сводка
Афиша
Происшествия
Наше кино
Отдых в России
Еще
27 апреля 2023 13:58
День здоровья в Курске
В Курском медуниверситете прошел День здоровья. Мероприятие, в котором приняли участие студенты, состоялось 27 апреля.
Даниил НАЙХИН
Поделиться
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске
День здоровья в Курске