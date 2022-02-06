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Коронавирус
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Спорт
Колумнисты
Происшествия
Выбор экспертов
Доктор
Семья
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3 февраля 2022 10:38
Проект "Кино в театре" в Курске
30 января в 13.00 в Курском драматическом театре состоялся показ мультфильма «Творцы снов». Мероприятие проходило в рамках проекта «Кино в театре», организатором выступил Курский кинофонд.
Кристина ГОРБАТЕНКО
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"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске
"Кино в театре" в Курске