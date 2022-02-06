3 февраля 2022 10:38

Проект "Кино в театре" в Курске

30 января в 13.00 в Курском драматическом театре состоялся показ мультфильма «Творцы снов». Мероприятие проходило в рамках проекта «Кино в театре», организатором выступил Курский кинофонд.