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3 февраля 2022 10:38

Проект "Кино в театре" в Курске

30 января в 13.00 в Курском драматическом театре состоялся показ мультфильма «Творцы снов». Мероприятие проходило в рамках проекта «Кино в театре», организатором выступил Курский кинофонд.
Кристина ГОРБАТЕНКО
"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске

"Кино в театре" в Курске